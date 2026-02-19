A Sangiano tutto pronto per la sfilata di Carnevale

Il Carnevale Sangianese è alle porte. Domenica 22 febbraio, dalle 11.30, inizia la festa più colorata dell’anno, il primo evento che apre ufficialmente il calendario 2026 della Pro Loco Sangiano.

Dopo il grande successo delle edizioni passate, ci sono alte aspettative anche per questa nuova edizione del Carnevale Sangianese che aprirà i battenti a partire dalle ore 11.30 in Villaì Fantoni, dove l’Associazione organizzatrice, Pro Loco Sangiano, aprirà al pubblico lo stand gastronomico.

Nel pomeriggio la sfilata dei 7 carri allegorici e degli 8 gruppi mascherati che, dalle ore 14.30 animeranno le vie del paese lungo il tradizionale percorso: un anello perfettoo che coinvolge Via G. Besozzi, Via della Libertà, Via L. da Vinci e via C. Alberto. In Piazza Dario Fo e Franca Rame (la piazza fra Villa Fantoni e il Municipio), avranno sede i 6 giurato che dovranno premiare i primi tre classificati delle due categorie: carri allegorici e gruppi maschera1. Previsto anche un contributo per tutti gli altri partecipanti.

“Ci siamo impegna tantissimo per premiare i partecipa. Nonostante non siano periodi facili per le aziende e i commercianti , anche quest’anno ci hanno aiutato e hanno risposto con piacere alla “nostra chiamata”. Possiamo dire loro solo Grazie Grazie Grazie, è un aiuto concreto e prezioso per una piccola Associazione e ci permette di realizzare un evento bello destinato a restare nel cuore delle persone – afferma la presidente Tatiana Uccello.

“Il Carnevale Sangianese è una sfida continua d è possibile anche grazie alla collaborazione di tanti amici e volontari e dell’Amministrazione Comunale che ci supporta. È un evento straordinario, impegnativo ma che ci regala enorme soddisfazione ogni anno di più. Grazie a tutti coloro che verranno a trovarci a Sangiano!” – continua il vice presidente Rudy Cusatio.

Presenti anche vari stand che offriranno ciurros, caramelle, zucchero filato, fritelle, chiacchiere e altre prelibatezze. Presente anche un gonfiabile, un bersaglio e il trucca bimbi e il banco con i palloncini. Possibilità di sca0are foto ricordo della festa con la presenza dei fotografi.

Informazioni u1li: saranno presenti delle aree adibite a parcheggio comode per raggiungere la festa, dislocate in due zone: Via G. Mameli, Via Carlo Alberto con accesso preferenziale carris1 e gruppi maschera1 (consen1to l’accesso dopo il passaggio a livello – incrocio con via C. Ba>s1 – solo per raggiungere il parcheggio).