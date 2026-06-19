Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 19,20 e 21 giugno

I Dialoghi del Sacro Monte a Varese portano studiosi ed esperti per leggere il presente. Il 20 giugno alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi una giornata di confronto con Alessandro Aresu, Elena Granata, Simone Pieranni, Martino Ghielmi, Farian Sabahi e Stefano Baia Curioni. Sabato 20 giugno torna il Varese Pride, che celebra la sua decima edizione con la partecipazione di BigMama e Debora Villa. Corteo nel centro cittadino, musica, spettacoli e interventi ai Giardini Estensi per una giornata dedicata ai diritti e all’inclusione. A Brinzio torna la Sagra del Cacciatore: due giorni tra sapori del territorio, musica e natura. Sabato 20 e domenica 21 giugno al Parco Piccinelli di Brinzio un fine settimana all’insegna del gusto, della scoperta e dell’amore per il territorio del Campo dei Fiori. Eugenio Finardi porta la sua storia in concerto a Sesto Calende per la Festa della Musica. Il cantautore chiude la giornata di eventi gratuiti del Sesto Riverside Festival con il suo spettacolo sui oltre cinquant’anni di carriera. Dal mercatino dei vinili al laboratorio per i più piccoli, il programma completo degli appuntamenti gratuiti in riva al Ticino.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Per tutto il mese di giugno la bottega solidale Good Samaritan apre le sue porte a Brunello, in via Santa Maria 20. Un’occasione per acquistare prodotti artigianali e sostenere i progetti dedicati alle donne vulnerabili di Gulu, in Uganda, visitando anche la chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

CARNAGO – Dal 19 al 21 giugno arriva la Festa del Pesce di Carnago. Un weekend dedicato ai sapori del mare con specialità gastronomiche, fritto misto, musica dal vivo e intrattenimento per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno il Maggiolone Social Club propone tre giorni di festa tra cucina, musica dal vivo e momenti di aggregazione. In programma piatti della tradizione, concerti e attività aperte a tutta la cittadinanza – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Museo MA*GA prende il via la quarta edizione di “Dialoghi di Design”, il ciclo di incontri che porta a confronto alcuni dei protagonisti del design italiano. Ad aprire la rassegna saranno Carlo Forcolini e Paolo Rizzatto in un dialogo dedicato al progetto contemporaneo tra estetica, funzione e cultura del design – Tutte le informazioni

GEMONIO – Sabato 20 giugno la chiesa di San Pietro ospita il concerto inaugurale di MusiCuvia. La rassegna apre con una serata dedicata alla grande musica lirica in occasione della festa patronale, portando nel borgo alcune delle più celebri arie del repertorio operistico – Tutte le informazioni

LUVINATE – Nel weekend torna il Poggio Beer Fest, appuntamento dedicato alla birra, alla buona cucina e alla musica dal vivo. Tre serate all’aria aperta per condividere momenti di convivialità nel verde del Poggio di Luvinate – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Prosegue fino a settembre LatinFiexpo, il grande villaggio estivo dedicato alla cultura latinoamericana. In programma concerti, spettacoli di danza, street food, animazione e serate a tema per vivere i ritmi e i sapori dell’America Latina – Tutte le informazioni

TERNATE – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno il Parco Berrini ospita “Dü Dì in Sardegna”, manifestazione dedicata ai sapori, alla cultura e al folklore dell’isola. Tre giorni tra cucina tipica, musica, tradizioni e spettacoli per portare un autentico assaggio di Sardegna sulle rive del lago di Comabbio – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 20 giugno torna il Varese Pride, che celebra dieci anni di storia con una giornata dedicata ai diritti, all’inclusione e alla partecipazione. In programma la tradizionale parata cittadina e momenti di spettacolo con ospiti come BigMama e Debora Villa – Tutte le informazioni

VARESE – <20 15×15/20×20 | XIII Edizione: Punto Sull’Arte inaugura la mostra collettiva più attesa dell’estate. Questa mostra collettiva riunisce sedici artisti, italiani e internazionali, che si confrontano con opere di dimensioni contenute (15×15 e 20×20 cm). Tali formati non solo sono una sfida tecnica per gli artisti ma rendono l’opera più accessibile, offrendo un’opportunità unica per chi desidera avvicinarsi al mondo del collezionismo – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – A Viggiù va in scena “Tango di periferia”, spettacolo che intreccia danza, teatro e riflessione sociale. Un racconto che utilizza il linguaggio del tango per esplorare relazioni, emozioni e dinamiche della vita contemporanea – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINA – Prosegue fino a settembre LatinFiexpo, il grande villaggio estivo dedicato alla cultura latinoamericana. In programma concerti, spettacoli di danza, street food, animazione e serate a tema per vivere i ritmi e i sapori dell’America Latina – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Varese – I Dialoghi del Sacro Monte a Varese portano studiosi ed esperti per leggere il presente: “Dove non c’è dialogo subentrano le armi”. Il 20 giugno alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi una giornata di confronto con Alessandro Aresu, Elena Granata, Simone Pieranni, Martino Ghielmi, Farian Sabahi e Stefano Baia Curioni. – Tutte le informazioni

Valle Olona – Il 20 e 21 giugno torna la manifestazione che mette al centro l’Olona e la vita associativa dei paesi intorno. Quest’anno la festa si snoderà fra i comuni di Marnate, Gorla Minore, Fagnano Olona lungo il fiume e Olgiate Olona in villa Greppi-Gonzaga – Tutte le informazioni

Besozzo – All’ex-copertificio Sonnino di Besozzo arriva “Innesti creativi”: due giorni di laboratori e idee per il futuro dello storico stabilimento. Storia e futuro dell’ex-cotonificio: appuntamento il 19 e 20 giugno con visite guidate e tavoli tematici – Tutte le informazioni

Varesotto – “Palestina anima mundi”, anche a Saronno l’incontro con Francesca Albanese in collegamento con oltre 100 piazze italiane. Venerdì 19 giugno l’Auditorium Aldo Moro ospiterà la diretta streaming nazionale dell’incontro con la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. L’iniziativa – a ingresso libero – èpromossa dalla rete 4 Passi di Pace – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio un matinée musicale nel verde di Beata Giuliana: primo evento in vista dei 600 anni del rione. Un concerto all’aperto dedicato agli abitanti del quartiere e a tutta la città inaugura il percorso che porterà alle celebrazioni del seicentesimo anniversario della Beata Giuliana previste nel 2027 – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Tempo Libero – Alla scoperta della fauna notturna: nella Valle del Lanza l’evento “Donatello pipistrello”. L’appuntamento inserito nella rassegna estiva delle Guardie Ecologiche Volontarie si terrà venerdì sera con ritrovo alla stazione ferroviaria per una camminata didattica adatta a famiglie e bambini – Tutte le informazioni

Cislago – A Cislago il primo evento di orienteering aperto a tutti, l’appuntamento nel Bosco del Rugareto. Domenica 21 giugno la manifestazione gratuita che propone due percorsi di diversa lunghezza pensati per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati in una sfida tra mappe e punti di controllo – Tutte le informazioni

Luino – Sul treno a vapore da Luino a Locarno per riscoprire il fascino della ferrovia internazionale. Il Gruppo FAI Valcuvia organizza per domenica 21 giugno un doppio appuntamento dedicato alla storica infrastruttura di confine tra visite culturali ed escursioni d’epoca – Tutte le informazioni

Luino – Luino celebra Piero Chiara con la traduzione in LIS di “Pierino al mercato di Luino”. Sabato 20 giugno la città celebra il proprio autore più rappresentativo con un’iniziativa che unisce ricerca, inclusione e valorizzazione della memoria culturale del territorio – Tutte le informazioni

Tradate – Tradate ricorda don Giuseppe Noli e Cecilia Filippini con una Santa Messa all’Agorà Regina Pacis. Sabato 20 giugno un momento di preghiera e di memoria per ricordare due figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità e nel volontariato locale – Tutte le informazioni

Varese – Ottant’anni di suffragio universale: a Villa Mirabello la storia del voto alle donne. Venerdì 19 giugno l’inaugurazione del percorso espositivo curato dall’Anpi e nato da un laboratorio degli studenti del Liceo Cairoli. Venti pannelli per raccontare la conquista della piena cittadinanza – Tutte le informazioni

Varese – Quattro giorni di festa all’Acinque Ice Arena: con gli “Summer Days” il palaghiaccio si apre alla città. Da giovedì a domenica prove gratuite di sport invernali, corsi in piscina e fitness, street food e lo show con i campioni medagliati alle Olimpiadi di Milano-Cortina – Tutte le informazioni

Varese – Dieci anni di Cafè21: un pranzo aperto a tutti, i primi dieci sono ospiti. Dopo il caffè condiviso, secondo appuntamento per il decennale di Cafè21: venerdì 19 giugno pranzo aperto a tutti negli spazi di FuoriContesto – Tutte le informazioni

Varese – Golf, solidarietà e comunità: il 20 giugno torna il torneo per la Croce Rossa di Varese. Al Panorama Golf Varese il 20 giugno una serata tra sport, buon cibo e impegno sociale a sostegno del Progetto Esordi – Tutte le informazioni

Varese – Gli alpini di Varese chiuderanno le celebrazioni del 95esimo con la camminata al Sacro Monte del 21 giugno. Domenica 21 giugno il percorso di circa 10 chilometri da via degli Alpini al Santuario. Niente gara, ma un cammino condiviso a cui ci si può unire in cinque punti diversi lungo il tragitto. All’arrivo, la Santa Messa delle 11 – Tutte le informazioni

Varese – Il primo voto dei varesini nel 1946: una conferenza per l’80° della Repubblica. Venerdì 19 giugno all’Istituto Anna Frank l’incontro promosso dalla Biblioteca “Bruna Brambilla”. I relatori Daniela Franchetti e Rocco Cordì analizzeranno il contesto sociale dell’epoca e il debutto del suffragio universale femminile – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – “A tavola con Rossini”, musica e gastronomia si incontrano a Venegono Superiore. Sabato 20 giugno il nuovo appuntamento della rassegna “Là ci darem la mano” propone un originale incontro tra cultura musicale e tradizione gastronomica nel suggestivo scenario del Castello dei Missionari Comboniani – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Sesto Calende – Festa delle Cascine di San Giorgio: a Sesto Calende tornano sei serate tra cucina, musica e tradizione. Due weekend di convivialità e buoni sapori, grazie all’impegno dei volontari del rione – Tutte le informazioni

Angera – Il Gruppo Alpini di Angera celebra 95 anni di storia con una giornata di festa. Fondato nel 1931, il gruppo angerese rappresenta una delle realtà storiche più longeve del mondo alpino e si prepara a festeggiare un importante traguardo insieme alla cittadinanza, alle autorità e alle associazioni del territorio – Tutte le informazioni

Arcisate – Motorshow al Parco Lagozza di Arcisate. Nell’area verde arcisatese un weekend imperdibile ricco di spettacoli, esposizioni e tanta musica – Tutte le informazioni

Brinzio – A Brinzio torna la Sagra del Cacciatore: due giorni tra sapori del territorio, musica e natura. Sabato 20 e domenica 21 giugno al Parco Piccinelli di Brinzio un fine settimana all’insegna del gusto, della scoperta e dell’amore per il territorio del Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

Cuvio – A Cuvio torna “Arte, Ciliegie e Musica”: tre giorni di sapori, spettacoli e divertimento per dare il benvenuto all’estate. Dal 19 al 21 giugno il tradizionale appuntamento della Pro Loco di Cuvio inaugura la stagione delle sagre estive con concerti, orchestre da ballo, cucina tipica, specialità di pesce e il celebre risotto con ciliegie e gamberetti. In programma anche esposizioni di hobbisti, artigiani e artisti locali – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate torna “La Finestra in Festa” tra arte, inclusione e la cucina di chef Barzetti. L’associazione malnatese presenta tre giorni di appuntamenti in via Pastore da venerdì a domenica con una mostra d’arte, la messa comunitaria e i grandi pranzi in compagnia – Tutte le informazioni

Ternate – Ternate si veste di sardo: sapori e tradizioni al Parco Berrini con “Dü Dì in Sardegna”. Un fine settimana tra gusto e cultura organizzato dall’ASD Ternatese Calcio sulle sponde del lago: prenotazioni aperte da mercoledì 3 giugno – Tutte le informazioni

Varese – “In Festa con Silvia” torna per il decimo anniversario: volley, musica e solidarietà a Varese. Al Centro Giovanile San Carlo di Varese il 20 e 21 giugno torna l’evento che unisce sport, musica e solidarietà per ricordare Silvia e raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le informazioni

LIBRI

Varese – A Varese prosegue la rassegna “Nord in Giallo”: arrivano Giovanni Grasso e Orso Tosco. Gli appuntamenti si terranno venerdì 19 giugno alla Sala Montanari e sabatp 20 giugno al Mondadori Bookstore di via Morosini – Tutte le informazioni

Varese – A Varese incontro con Amedeo Rossi per la presentazione del libro “Antisemitismo e antisionismo. Usi e abusi”. Alla sede di unaltrastoriaVArese un appuntamento dedicato al dibattito sul conflitto israelo-palestinese e sulle narrazioni che accompagnano il confronto pubblico. L’iniziativa rientra nel programma di festiVAlettura – Tutte le informazioni

Orta San Giulio – A Orta San Giulio la presentazione del libro “Guida ai sapori del passato lungo la Via Francisca”. Un viaggio tra storia, tradizioni e ricette del territorio raccontato da Marilena Flury Roversi. L’appuntamento è in programma venerdì 19 giugno 2026 al Palazzo dell’Università della Riviera, con una degustazione finale dedicata agli antichi “Milanesini” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Varese – La fotografia di Tiziano Magni al Castello di Masnago: apre “DETACH beyond the body”. Sabato 20 giugno l’inaugurazione dell’esposizione del fotografo di moda internazionale. Un percorso in mostra al primo piano del castello che indaga la femminilità oltre la dimensione fisica – Tutte le informazioni

Luino – A Luino torna “Color of the Year”: il Pantone Cloud Dancer ispira artisti e poeti. Dal 21 giugno al 2 agosto Palazzo Verbania ospita la quarta edizione della rassegna dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese. Oltre trenta autori interpretano il colore simbolo del 2026 attraverso arti visive e poesia – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Alla scoperta del Monumentale di Busto Arsizio con le geometrie futuristiche di Castiglioni. Il 20 e 21 giugno l’associazione AR-Busto organizza un percorso culturale tra le opere e i monumenti progettati da Richino Castiglioni con la partecipazione del figlio Stefano – Tutte le informazioni

Gavirate – Ultimi giorni per “100% Arte” al Chiostro di Voltorre. L’esposizione promossa dai Liberi Artisti della Provincia di Varese chiude il 21 giugno dopo settimane di partecipazione, dialogo con il pubblico e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio – Tutte le informazioni

Gallarate – Gallarate riscopre Fratel Venzo, il gesuita-pittore: al Museo degli Studi Patri una mostra di opere inedite. Nato nel Veneto povero, emigrato per cercar fortuna nella vivace Parigi degli anni Venti-Trenta, con l’arrivo all’Aloisianum di Gallarate trovò un riconoscimento. “Un omaggio a un autore che è già parte della storia della città” – Tutte le informazioni

Barasso – Barasso inaugura il monumento donato dal maestro Ruggero Marrani. Un nuovo segno di arte e bellezza per la comunità: sabato 20 giugno la cerimonia ufficiale in Piazza San Nicone alla presenza delle autorità cittadine – Tutte le informazioni

Besnate – La Fiber Art di Elena Rizzardi a Besnate: le trame della memoria in mostra a Palazzo Visconteo. Sabato 20 giugno l’inaugurazione dell’esposizione curata da Carla Tocchetti che si articola tra Palazzo Visconteo e la Chiesa di Santa Maria del Castello con un fuorisalone a Gavirate – Tutte le informazioni

Comabbio – Arte e musica a Comabbio per l’inaugurazione della mostra di Giancarlo e Giovanni Cerri. Dal 20 al 28 giugno l’esposizione che esplora come l’arte racconta natura e spazi urbani. Per l’inaugurazione, un concerto rock – Tutte le informazioni

Curiglia Con Monteviasco – A Monteviasco si respira arte: apre la nuova mostra fra arte e tradizione. Sabato 20 giugno inaugurazione all’ex Asilo: esposizioni del collettivo CreatiVa. In programma anche eventi estivi e una mostra fotografica dedicata alla memoria del borgo – Tutte le informazioni

Saltrio – A Saltrio la mostra pittorica di Achille Triacca. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 giugno nelle sale al primo piano della Società Operaia di Mutuo Soccorso con l’esposizione d’arte, l’accompagnamento musicale e l’aperitivo di benvenuto – Tutte le informazioni

MUSICA

Laveno Mombello – Quaranta band nel weekend a Laveno per la Festa della Musica. Appuntamento per sabato 20 e domenica 21 giugno per un viaggio attraverso generi, stili e atmosfere differenti. Attivo lo stand gastronomico – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Eugenio Finardi porta la sua storia in concerto a Sesto Calende per la Festa della Musica. Il cantautore chiude la giornata di eventi gratuiti del Sesto Riverside Festival con il suo spettacolo sui oltre cinquant’anni di carriera. Dal mercatino dei vinili al laboratorio per i più piccoli, il programma completo degli appuntamenti gratuiti in riva al Ticino – Tutte le informazioni

Varesotto – A Castiglione Olona la Filarmonica suona “Il giro del mondo in 80 minuti”. Sabato 20 giugno nel suggestivo scenario di Piazza Garibaldi l’atteso appuntamento diretto dal Maestro Luca Volonté con l’accompagnamento della voce narrante di Simona Vergani – Tutte le informazioni

Verbano – Verbano Musica Estate, weekend tra Losone e Minusio con due ensemble internazionali. Prosegue la rassegna dedicata alla musica svizzera: sabato l’Ensemble Astera, vincitore del Premio Carl Nielsen 2023, domenica l’Ensemble Chimerico con un omaggio al compositore elvetico Joseph Lauber – Tutte le informazioni

Saltrio – Mozart e Salieri protagonisti nella chiesa di San Giorgio a Saltrio per “Interpretando suoni e luoghi”. Venerdì 19 giugno il terzo appuntamento della rassegna promossa dalla Comunità montana del Piambello e della Comunità montana Valli del Verbano: in concerto l’Accademia Ensemble – Tutte le informazioni

Milano – Al Castello Sforzesco di Milano l’omaggio ai Beatles con “Revolver”. Un band d’eccezione torna a suonare la musica dei Beatles in occasione dei 60 anni di un album che più di altri ha cambiato la storia della musica, alimentando il mito dei Fab Four – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – JazzAltro si apre a Fagnano Olona con un duo in concerto all’alba. Per salutare l’arrivo di nuovo giorno cullati dalle musiche della vocalist Sonia Spinello e del polistrumentista di origine siriana Ashti Abdo. Appuntamento domenica 21 giugno – Tutte le informazioni

Gallarate – In piazza Libertà a Gallarate il concerto dei 30 anni del Coro Divertimento Vocale. Una serata dedicata alla musica corale e alla partecipazione collettiva anima il centro cittadino con uno spettacolo che celebra una delle realtà associative più longeve del territorio – Tutte le informazioni

Cislago – Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cislago in concerto nel giardino di Villa Isacchi. La storica formazione musicale cittadina si esibirà domenica 21 giugno nel pomeriggio sotto la direzione del maestro Mattia Roscio in un evento gratuito e aperto a tutta la popolazione – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – Al cinema teatro estivo di Varese arriva Marco “Baz” Bazzoni con il suo show “Outsider”. Venerdì 19 giugno l’arena nel parco di via Sacco ospita lo spettacolo comico dell’artista sardo. Una serata tra stand-up comedy, musica e cabaret a ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Fagnano – A Fagnano Olona il CRT presenta il Manifesto del Teatro dell’Educazione alla Teatralità. L’ incontro si terrà sabato 20 giugno alla Scuola Primaria “Orrù” di via Pasubio 16 ed è aperto ad artisti, educatori e cittadini per riflettere sul ruolo del teatro contemporaneo e condividere un documento che raccoglie oltre trent’anni di ricerca e sperimentazione – Tutte le informazioni

Inarzo – A Inarzo “Sorellastre” porta a teatro il destino dimenticato delle antagoniste di Cenerentola. Sabato 20 giugno l’Area Feste di Inarzo ospita lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Valentina Maselli. Ingresso gratuito e senza prenotazione per una storia che riflette su libertà, desiderio e coraggio – Tutte le informazioni

SPORT

Locate Varesino – È arrivato anche quest’anno il momento del Palio del Seprio, la manifestazione che riunisce Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Venegono Inferiore e Castelseprio. Gran finale con giochi e premiazioni domenica 21 giugno a Locate Varesino – Tutte le informazioni

Cittiglio – Cittiglio si prepara alla Varese Van Vlaanderen: il 21 giugno torna la festa del ciclismo sulle strade di Alfredo Binda. Diciotto ascese sul tracciato più impegnativo, ristori lungo il percorso e un ricco programma collaterale per una giornata che celebra la tradizione ciclistica del territorio – Tutte le informazioni

Lomazzo – Torna “La Bèla Manera de Cùrr”: domenica a Lomazzo la 15ª edizione della camminata tra natura e solidarietà. Domenica 21 giugno la tradizionale manifestazione organizzata dall’associazione Manera Scighera propone percorsi da 7 e 15 chilometri aperti a partecipanti di tutte le età – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Torneo NBK, il 20 giugno torna a Busto Arsizio la grande festa del basket: al Parco Brazzelli la quinta edizione. Sport, musica, street food e prevenzione sanitaria: sabato 20 giugno il Parco Brazzelli di Busto Arsizio ospita la quinta edizione del Torneo NBK. In programma tornei maschili e femminili, mini basket, visite dermatologiche gratuite con LILT Varese e un grande aperitivo finale con DJ set – Tutte le informazioni